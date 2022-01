Australská vláda chce v příštích čtyřech letech investovat rekordních 50 milionů australských dolarů (téměř 800 milionů korun) na ochranu koal. Fond by měl obnovit přirozený koalí habitat a podpořit výzkum a péči o malé vačnatce. (CNN)

Australia will spend a record $50 million over the next four years to boost long-term protection and recovery of its koala population, Prime Minister Scott Morrison's office said in a statement. https://t.co/cdfsJGjvhm

— CNN Philippines (@cnnphilippines) January 29, 2022