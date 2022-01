Český juniorský tenista Jakub Menšík titul z Australian Open nezískal. S Američanem Brunem Kuzuharou prohrál po tři a tři čtvrtě hodiny dlouhém finálovém zápase 6:7, 7:6 a 5:7. Menšík v závěru utkání skončil zřejmě v křečích, musel pro něj přijet vozíček. (AO) Více o mladé české naději píšeme zde.

🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆#AO2022

