Počet podaných dávek vakcín proti covidu-19 už celosvětově přesáhl deset miliard. Každý den nyní zdravotníci ve světě vyočkují asi 25 milionů dávek.

Uvádí to analytický projekt Our World in Data spojený s Oxfordskou univerzitou. Podle autorů databáze dostalo nejméně jednu dávku covidové vakcíny na 61 procent světové populace, v nízkopříjmových zemích je však očkovaná necelá desetina obyvatel.

Hranice deseti miliard aplikovaných dávek byla dosažena asi 13 měsíců po startu prvních národních vakcinačních kampaní. Podle deníku The New York Times tento milník dokládá „ohromující rychlost“ mobilizace vlád a farmaceutických společností v zájmu boje proti pandemii. Její konec zatím vakcíny nepřinesly, zejména ty od firem Pfizer/BioNTech a Moderna však poskytují vysokou ochranu proti vážnému průběhu nemoci a úmrtí po nákaze koronavirem. (ČTK)