Vznikla skupina Spirituál kvartet, která navazuje na Spirituál kvintet

Vznikla skupina Spirituál kvartet, která navazuje na nejstarší československou folkovou skupinu Spirituál kvintet. Tvoří ji bývalí členové Jiří Holoubek a zpěvačka Veronika Součková, ke kterým se přidali hráč na banjo, dobro, steel kytaru a zpěvák Zbyněk Bureš a písničkář a kytarista Honza Janda.

První koncert skupina plánuje 25. března v Praze. ČTK o tom informoval zpěvák a kytarista Holoubek.

„Návaznost je přímá ve dvou rovinách. První z nich je, že polovina Spirituál kvartetu byla dlouholetými členy Spirituál kvintetu. Když jsme uvažovali o tom, zda použít název, který měl Spirituál kvintet historicky v prvních letech účinkování, samozřejmě jsme to konzultovali a požádali o svolení jeho kapelníka Jiřího Tichotu. A jak už ten název napovídá, kapela chce navázat na tvorbu Spirituál kvintetu,“ řekl Holoubek.

Repertoár podle Holoubka nebude založen pouze na recyklování písniček Spirituál kvintetu, ale obohatí ho i autorská tvorba stávajících členů Spirituál kvartetu. „Chceme každopádně vyjít z odkazu Spirituál kvintetu, protože si myslíme, že ta kapela a její tvorba si to zaslouží. Z našeho pohledu by byla škoda, kdyby tím, že skončil Spirituál kvintet, skončilo také provozování jeho písniček,“ uvedl Holoubek, který byl členem Spirituál kvintetu od roku 2004, kdy nahradil Karla Zicha.

Spirituál kvartet plánuje první vystoupení na 25. března, kdy by se měl představit v pražském Divadle Hybernia. „Pokud pandemická situace dovolí, určitě už představíme nové písničky,“ řekl Holoubek.

Konec vystupování oznámil Spirituál kvintet před třemi lety. Kvůli koronavirové epidemii se ale loučení s veřejností protáhlo do loňského podzimu. Spirituál kvintet zahájil sérii rozlučkových čtrnácti koncertů předloni 1. března. Stihl však do vyhlášení nouzového stavu odehrát pouze dva. Poté 16. dubna 2020 ve věku 82 let náhle zemřel zpěvák a kontrabasista Dušan Vančura. Pouhých 13 dní po závěrečném koncertu v Lucerně zemřel dlouholetý člen Spirituál kvintetu Jiří Cerha.

Skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle kytaristy Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mácha, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Skupina, po roce 1989 zprofesionalizovaná, měla tisíce vystoupení a prodala statisíce desek. (ČTK)