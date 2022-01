Deset lidí bylo zraněno při pádu mostu v americkém městě Pittsburgh. Sesunul se dnes ráno tamního času. Zrovna přes něj projížděla auta. Shodou okolností míří na místo prezident Joe Biden, který se tam má dnes setkat s voliči.

Plynové potrubí umístěné pod mostem nebylo narušeno, ale pro jistotu jej odpojili.

Bidenova návštěva nebude kvůli kolapsu mostu zrušena, informovala mluvčí Bílého domu Jen Psaki. (CBS)

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9

— KDKA (@KDKA) January 28, 2022