Japonec uvěznil zdravotníky, kteří pečovali o jeho matku. Jednoho zastřelil

Tragédií skončilo jedenáctihodinové drama u Tokia, kde 66letý muž věznil u sebe doma tři zdravotníky jako rukojmí. Jednoho z nich (lékaře) muž zastřelil; další postřelený (fyzioterapeut) je v bezvědomí.

UPDATE: Police arrest man after hostage standoff near Tokyo, doctor taken hostage feared deadhttps://t.co/1R7QhTxDNe

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 27, 2022