Reakce USA na bezpečnostní požadavky Ruska je lepší než odpověď NATO, prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov v rozhovoru pro rozhlasové stanice. Řekl, že Rusko nechce válku, ale nedovolí, aby byly ignorovány jeho bezpečnostní zájmy.

Šéf ruské diplomacie poskytl velký rozhovor čtyřem ruským rozhlasovým stanicím.

„USA začaly naprosto otevřeně a cynicky využívat Ukrajinu proti Rusku, že se toho zalekl i sám kyjevský režim“ řekl.

Vyjádřil se mj. k evakuaci amerických a dalších západních diplomatů z ukrajinské metropole Kyjeva. Podle Lavrova je teď nuceno i Rusko přijmout podobná opatření vzhledem k obavám z různých provokací. Některé sdělovací prostředky ale informovaly o evakuaci rodin ruských diplomatů už dříve, než ke stejnému kroku přistoupily USA.

Spojené státy ale zároveň ruský ministr zahraničí považuje za hlavního partnera v rozhovorech o bezpečnosti v Evropě a situaci na Ukrajině. Podle něj pouze Washington, nikoliv evropští lídři, může Kyjev donutit plnit tzv. Minské dohody, které mj. předpokládají ustanovení zvláštního statusu Donbasu v rámci Ukrajiny.

Lavrov se vyjádřil i k odpovědi USA a NATO na původní návrhy Moskvy týkající se evropské bezpečnosti. Obsahovaly také požadavek, aby se NATO nerozšiřovalo na východ a nepřijalo nikdy ve své řady Ukrajinu. Včera dostalo Rusko písemné odpovědi od vedení aliance i Spojených států. Lavrov vysloveně pochválil Američany za „diplomatické dekorum“, naopak NATO zaslalo údajně „ideologizovanou“ odpověď, která je „natolik prodchnuta pocitem výjimečnosti aliance, že jsem se až styděl za ty, kdo ji psali“, zdůraznil Lavrov.

Prohlásil, že pokud by vývoj situace závisel na Rusku, žádná válka nebude. „Ignorovat naše zájmy ale nedovolíme,“ prohlásil.

Vyzval také ukrajinského prezidenta Zelenského, pokud chce přímo jednat s ruským prezidentem Putinem, aby přijel do Moskvy nebo do Soči. Hovořit je ale prý možné pouze o normalizaci vztahů mezi Kyjevem a Moskvou. Projednávat Donbas není možné, protože je to podle Lavrova vnitřní záležitost Ukrajiny.

Lavrov také varoval ukrajinské vojenské velení před provokacemi. Podle něj totiž ukrajinské ozbrojené síly nejsou zcela kontrolovány oficiálními instituty a „někomu můžou rupnout nervy, protože mnozí jsou pod vlivem militantní psychózy“. (Echo Moskvy)