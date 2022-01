Nejméně šest lidí zahynulo ve Středozemním moři při pokusu přeplout z Afriky do Evropy. Dalších 30 lidí z lodi, která se dnes potopila u tuniského pobřeží, se pohřešuje.

Tuniská pobřežní stráž dnes za pomoci námořnictva vyzvedla těla utopených a zachránila 34 přeživších. Ti vypověděli, že na lodi mířící do Itálie bylo celkem 70 lidí. Po pohřešovaných úřady pátrají, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany.

Loď vyplula ze sousední Libye a potopila se 44 kilometrů od tuniského přístavu Zarzis. Mezi přeživšími byli lidé z Egypta, Súdánu a Pobřeží slonoviny, uvedl šéf tuniského Červeného půlměsíce.

AP připomíná, že jde o další podobné neštěstí v regionu v nedávné době. Cesta přes střední Středomoří, která vede ze severní Afriky do jižní Itálie, je jednou z nejrušnějších migračních tras do Evropy. Lidé, většinou pocházející z různých afrických států, z Libye a Tuniska vyplouvají na sever v přeplněných či jinak nevyhovujících plavidlech.

V roce 2021 se na cestě do Evropy, zejména do Itálie, Španělska a Řecka, trasou přes severní Afriku a Středozemní moře utopilo nebo ztratilo přes 2500 lidí, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Okolo 60 000 lidí se po moři dostalo do Itálie.