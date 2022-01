Antisemitismus ve Francii sílí, soudí dvě třetiny tamních Židů

Ve Francii bylo 68 procent tamních Židů vystaveno posměškům nebo urážkám a 20 procent čelilo slovnímu nebo fyzickému napadení kvůli své víře, vyplývá z nedávného průzkumu agentury Ifop pro Americký židovský výbor (AJC).

Antisemitismus je navíc podle 64 procent dotazovaných Židů ve Francii na vzestupu, píše Le Figaro.

Důvodem k napadení byly podle dotazovaných věřících často vnější symboly judaismu jako mužská pokrývka hlavy kipa nebo šperky s Davidovou hvězdou. Právě z tohoto důvodu 60 procent židovských rodičů žádá děti, aby se vyhýbaly jistým částem města, a 55 procent rodičů své děti odrazuje od nošení viditelných znaků jejich víry. Téměř polovina rodičů dětem zakazuje mluvit na veřejnosti o jejich židovství.

„Určitý počet Francouzů židovského vyznání a kultury se začal bát a přizpůsobuje tomu své chování,“ uvedla Simone Rodanová-Benzaquenová, ředitelka evropské pobočky AJC v rozhovoru se stanicí France Inter. Někteří rodiče kvůli tomu dokonce odhlašují děti z veřejných škol a zapisují je do těch židovských, dodává Rodanová-Benzaquenová.

Francouzi podle sondáže věří některým klišé o Židech. Podle průzkumu se 30 procent obyvatel domnívá, že jsou movitější, než je průměr, a stejně tak třetina soudí, že „využívají svého postavení obětí genocidy za druhé světové války ve svůj prospěch“, cituje Le Figaro. Přibližně čtvrtina dotazovaných viní Židy z přílišného vlivu ve financích, ekonomice a médiích. Desetina respondentů jim připisuje vinu za hospodářské krize.

Názory na to, co způsobuje antisemitismus, se u dotazovaných liší podle jejich vlastní víry. Podle Francouzů židovského vyznání je nejčastějším důvodem antisemitismu nenávist k Izraeli, podle francouzských muslimů za to mohou pravicoví extremisté a podle francouzských katolíků za to mohou islamisté. Názor, že Židé mají ve Francii přílišnou moc, je častější u praktikujících muslimů než u těch, kteří běžně do mešity nechodí, a je častější i u starší generace.

Průzkum zveřejnil jako první server Le Parisien u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Ten připadá na dnešek, datum bylo vybráno jako připomínka data osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi v Polsku. (ČTK)