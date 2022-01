Nový onkologický institut, který plánovala minulá vláda, ve vinohradské nemocnici v Praze nevznikne, tvrdí předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová. Podle ní se má rozšířit oddělení onkologie v Motole.

Projekt onkologického institutu navrhla minulá vláda Andreje Babiše (ANO). Část odborníků i zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), kteří tvoří nynější vládu, jej kritizovali.

Samotná budova Českého onkologického institutu měla podle dřívějších informací vyjít asi na sedm miliard korun. Babišova vláda při loňském oznámení záměru uvedla, že na investice v onkologii plánuje využít asi dvě miliardy z evropského programu REACT a z Národního plánu obnovy deset miliard korun na posílení onkologické prevence a péče.

Prausová s projektem nového onkologického institutu nesouhlasila. „Opustili jsme tuto myšlenku. Jsem tomu velice ráda a udělala jsem pro to všechno, aby to nebylo,“ uvedla dnes. Místo stavby nové nemocnice se podle ní rozšíří onkologické pracoviště v motolské nemocnici. Motol byl podle ní vybrán jako vhodné místo, které poskytuje zázemí i v dalších oborech. „Bude sloužit i jako centrum pro některé velmi speciální diagnózy, které má v ČR několik pacientů,“ řekla. Projekt by podle ní měl být hrazen z evropských fondů, ale ne v plné výši.

Peníze z evropských fondů na zlepšení péče by podle ní měla získat i další onkologická centra. „Připadá mi to takto spravedlivější,“ poznamenala. (ČTK)