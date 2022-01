Glosa Jany Ciglerové: Žiju v Americe, kde by žena, která včera mířila na poslance atrapou samopalu, mohla mít zbraň reálnou. Zdejší policie by na rozdíl od té české nestála a nepřihlížela, ale jako zdroj možného ohrožení by ženu obratem zpacifikovala a nejspíš i zatkla. Atrapa neatrapa.