Předsedkyně americké Sněmovny Nancy Pelosiová letos bude opět kandidovat a v listopadových volbách se chce ucházet už o 19. mandát v zákonodárném sboru. Demokratické političce je 81 let a spekulovalo se o tom, že se po 35 letech práce v dolní komoře Kongresu chystá na odpočinek.

„Dosáhli jsme pokroku, ale pro to, abychom zlepšili lidem život, musíme udělat ještě mnohem víc… Tyto volby budou klíčové. V sázce není nic menšího než naše demokracie,“ řekla Pelosiová ve videu, které zveřejnila na Twitteru.

Pelosiová se stala členkou Sněmovny reprezentantů v roce 1987, před 15 lety se jako první žena v historii dostala do předsednické funkce. Není jasné, zda bude Pelosiová chtít ve vedení sboru pokračovat.

Ve volbách bude kandidovat za svůj domovský okrsek v San Francisku, který je pro demokraty jedním z nejstabilnějších volebních obvodů – drží ho nepřetržitě od roku 1949. Hlasování určí složení celé Sněmovny reprezentantů a volit se bude i třetina Senátu. V obou komorách nyní mají demokraté velice těsnou většinu, současné průzkumy ale hovoří o tom, že ji neudrží. Pokud by převahu získali republikáni, byla by to velká komplikace pro vládnutí demokratického prezidenta Joea Bidena. (ČTK)