Šéf polského agrárního hnutí a novinář prý byli špehováni programem Pegasus

Šéf polského konzervativního agrárního hnutí AgroUnia Michal Kolodziejczak a novinář Tomasz Szwejgiert jsou dalšími oběťmi špehování za pomoci izraelského počítačového programu Pegasus. Szwejgiert napsal knihu o ministrovi vnitra ve vládě národně-konzervativního Práva a spravedlnosti.

Dnes o tom podle agentury AP informovala kanadská analytická skupina Citizen Lab.

Už v uplynulých týdnech vyšlo najevo, že izraelský program Pegasus, který napadá mobilní telefony a je podle svého výrobce primárně určen pro odhalování teroristů a zločinců, byl v Polsku použit proti třem lidem. Jde o právníka, prokurátorku a senátora – všichni jsou kritiky Práva a spravedlnosti. AP uvádí, že šlo o první potvrzené případy, kdy nástroj využívaný represivními režimy byl nasazen v Evropské unii. Zjištění vedlo ke zřízení vyšetřovací komise v polském Senátu ovládaném opozicí; tato komise však nemá žádné pravomoci.

Mobilní telefon Michala Kolodziejczaka program Pegasus podle Citizen Lab napadl několikrát v roce 2019. Bylo to několik měsíců před parlamentními volbami, do kterých Kolodziejczak chtěl svoje hnutí přetransformovat v politickou stranu. AP připomíná, že taková formace by mohla Právu a spravedlnosti odlákat venkovské voliče. Soudy dosud blokovaly Kolodziejczakovy snahy vytvořit vlastní stranu.

Novinář Szwejgiert je spoluautorem knížky o Mariuszovi Kamińském, který v letech 2015 až 2019 stál v čele polských tajných služeb. Terčem špehování se Szwejgiert podle Citizen Lab stal více než dvacetkrát od března 2019 do června toho roku. V roce 2020 byl zadržen kvůli údajným finančním podvodům a strávil několik měsíců ve vazbě.

Program Pegasus izraelské firmy NSO Group je navržen tak, aby umožnil vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a dalším údajům v telefonech iPhone a telefonech s operačním systémem Android. Může infikovat telefony bez jakékoli akce uživatele a bez zanechání stop.

Polský vládní tábor podezření ze špehování opozice dlouho zlehčoval či popíral. Až předminulý týden předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczyński přiznal nákup izraelského sledovacího programu. Zároveň ale odmítl, že by byl použit proti jeho politickým odpůrcům.

Pozdvižení vyvolal minulý týden poslanec Práva a spravedlnosti Marek Suski, když řekl, že „mluvit o nějakém masovém špehování by bylo scestné, byly to nevelké počty, nepřekračující několik set lidí během roku“. (ČTK)