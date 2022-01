Biden pohrozil uvalením sankcí na Putina v případě útoku Ruska na Ukrajinu

Americký prezident Joe Biden dnes uvedl, že zváží uvalení sankcí přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina, pokud Rusko napadne Ukrajinu. Varoval také, že ruský útok by měl obrovské globální následky.

Uvedla to agentura Reuters.

Podle Bidena nedošlo k žádným změnám u ruských sil rozmístěných u ukrajinských hranic. Ujistil, že nemá v úmyslu vyslat americké jednotky na Ukrajiny, ale uvedl, že v nejbližší době by se mohla do regionu přesunout část z 8500 amerických vojáků, kteří kvůli krizi byli uvedeni do bojové pohotovosti.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že Moskva připravuje invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv, americká diplomacie proto ohlásila evakuaci rodin diplomatů z Kyjeva. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by útok chystalo. (ČTK)