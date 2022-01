Zástupci škol: Situace se různí, někde už přerušili výuku

Situace ve školách se podle zástupců školských asociací s ohledem na covid v současnosti velmi různí. Zatímco někde už kvůli vysokému počtu žáků a učitelů v karanténách přerušili výuku, jinde se střídá prezenční výuka se suplováním a distančním vzděláváním.

O počtu škol, které vyhlásily ředitelské volno nebo změnu organizace školního roku, nemají asociace přehled. Vyplývá to z vyjádření předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce a šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové na dotaz ČTK.

Školy čekají na schválení zákona, podle kterého by ředitelé mohli kvůli chybějícím pedagogům v souvislosti s epidemií vyhlásit až deset dní mimořádného ředitelského volna nebo výuky na dálku. Sněmovna dnes s předlohou souhlasila, příští týden by o ní mohl hlasovat Senát. V pondělí v ČR přibylo 30.350 potvrzených případů nemoci, což bylo o polovinu více než před týdnem a nejvíce za den od začátku epidemie.

Podle Zajíce zasáhla současná vlna epidemie školy zatím různě. „Některé jsou schopné zajistit výuku bez nějakých větších problémů, jiné už jsou ve stavu, kdy zavírají třídy nebo celou školu,“ řekl. Možnosti k řešení mají podle něj momentálně dvě. Mohou buď vyhlásit ředitelské volno v rozsahu až pěti dnů nebo požádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku, uvedl. „To jim umožňuje v průběhu roku přerušit výuku,“ vysvětlil. Počet škol, kterých se to týká, nechtěl odhadovat. Například Základní škola Pečky na Kolínsku, kterou jako ředitel vede, podle něj zatím výuku nepřerušila, dodal.

Podle Schejbalové je situace ve školách poslední dva týdny pořád zhruba stejná. „Třídy plynule přecházejí z karantény do školy a zpátky, takže není to lepší, ale nevidím to tak, že by to bylo výrazně horší,“ řekla. S vyučujícími je to podle ní podobné. Minulý týden ve středu třeba v pražském Gymnáziu Nad Štolou, kde je ředitelkou, chybělo 25 učitelů ze zhruba 80. Ve školách se podle ní momentálně střídá hybridní výuka, prezenční a distanční výuka se suplováním, které se ne vždy daří zajistit adekvátně pro daný předmět. „Náročné je zajistit to organizačně, odsuplovat to, přeházet hodiny tak, aby to mělo aspoň nějaký smysl, aby děti ve škole neseděly úplně zbytečně,“ řekla.

Podle ní se ukazuje jako problém také to, že se musí testovat i lidé po prodělání nemoci. Někteří žáci i učitelé mají pozitivní testy i po návratu z izolace, takže do ní odcházejí opakovaně, upozornila. To potvrdil i Zajíc. Vláda by podle ministerstva zdravotnictví měla ve středu jednat o návrhu, že by se lidé po pozitivním PCR testu nemuseli dalších 30 dní znovu testovat. Podle Zajíce by to školám pomohlo ale jen za předpokladu, že dotyční už nebudou infekční a nebudou nákazu šířit dál.

Při ředitelském volnu nebo změně organizace školního roku nemají rodiče malých školáků v současnosti nárok na ošetřovné. Naopak při mimořádném ředitelském volnu nebo výuce na dálku podle navrhovaného zákona by ošetřovné dostávat mohly. (ČTK)