Poslanci dnes budou projednávat novelu školského zákona. V případě jejího přijetí by mohli ředitelé škol vyhlašovat desetidenní volno, pokud by se u nich ve škole zhoršila pandemická situace nebo pokud by učitelé byli v izolaci.

Pokud by bylo vyhlášeno ředitelské volno, měli by rodiče možnost pobírat ošetřovné.