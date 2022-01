Příznivci hnutí Chcípl PES, kteří demonstrovali proti pandemickému zákonu u Sněmovny, se přesunuli před Úřad vlády. Policie odhadla, že jich bylo 800. Demonstranti měli kromě transparentů i šibenici. Ministr vnitra Vít Rakušan to odsoudil.

„Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho?“ napsal Rakušan na Twitteru.

Před Sněmovnou stojí šibenice s tímto nápisem. No, už jednou to prošlo, proč to pro velkou slávu nezopakovat… pic.twitter.com/EesmX55TDk

— Lukáš Prchal (@lukas_prchal) January 25, 2022