El País: Vyslání jednotek na východ Evropy vyvolalo spor ve španělské vládě

Vyslání španělských jednotek do Bulharska a Černého moře vyvolalo spor mezi hlavními vládními stranami v Madridu. Posílení španělské vojenské přítomnosti na východě Evropy plně podporují premiér Pedro Sánchez a jeho socialisté.

Kritiku naopak vyjádřilo druhé největší vládní uskupení, levicová koalice Unidas Podemos. Podle představitelů hnutí by se Španělsko mělo zasadit o diplomatické řešení a snížení napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, napsal dnes deník El País. Politice socialistů vyjádřila podporu největší opoziční Lidová strana, jejíž představitelé ale kritizují, že kabinet není v klíčových otázkách zahraniční politiky jednotný.

Španělsko ohlásilo, že v rámci sil NATO vyšle dvě válečné lodě do Černého moře. Zvýšení počtu o jednu fregatu ohlásilo minulý týden ministerstvo obrany. Nejméně čtyři stíhací letouny Eurofighter mají od února působit v Bulharsku. Vyslání bojových letounů do Bulharska přitom vláda schválila již na konci prosince, aniž to vzbudilo širší debatu.

Posílení španělských jednotek ve východní Evropě ale od víkendu kritizují představitelé Unidas Podemos, kteří zdůrazňují, že Španělsko je „zemí proti válce“. „Jsme oddaní míru, žádáme snížení napětí konfliktu, ukončení vojenských cvičení v oblasti, dialog a diplomacii,“ uvedla ministryně pro rovné příležitosti Irene Monterová. Mluvčí hnutí Podemos Pablo Fernández o víkendu vyzval ke zrušení vyslání jedné fregaty do Černého moře. V minulosti se někteří představitelé hnutí vyslovili pro vystoupení Španělska ze Severoatlantické aliance.

Ostře se proti politice kabinetu vyslovil bývalý vicepremiér a vůdce Unidas Podemos Pablo Iglesias, který má v levicové koalici stále velké slovo, ačkoliv nemá žádnou formální funkci. Iglesias varoval před tím, aby se Španělsko nechalo zavléct do konfliktu. Připomněl masové protiválečné protesty z roku 2003, když se tehdejší konzervativní premiér José María Aznar rozhodl podpořit americké vojenské tažení v Iráku.

Španělské závazky potvrdil v neděli premiér Sánchez po telefonátu se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. Sánchez uvedl, že Španělsko věří v územní celistvost a suverenitu Ukrajiny a podporuje diplomatické řešení. V úterý předloží stanovisko kabinetu v parlamentu ministr zahraničí José Manuel Albares.

Vyslání dalších jednotek do východní Evropy podporuje i hlavní opoziční Lidová strana. Její šéf Pablo Casado ale kritizuje kabinet, že nedokázal v tak závažné záležitosti zaujmout jednoznačné stanovisko.

Španělsko mělo do konce loňského srpna sedm stíhacích letounů v Bulharsku. Další 305 vojáků a několik bojových vozidel má v rámci sil NATO v Lotyšsku, uvedl veřejnoprávní zpravodajský server RTVE. (ČTK)