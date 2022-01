Vojáci dostávají nové pušky pro přesnou střelbu od České zbrojovky

Vojáci z vybraných jednotek v těchto dnech dostávají nové pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS. Na základě rámcové smlouvy s ministerstvem obrany je vyrobila Česká zbrojovka. Ve výzbroji nahradí pušky Dragunov a Tiger.

Puška CZ BREN 2 PPS. Foto: Armáda ČR

ČTK to sdělila Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Součástí smlouvy za až 2,35 miliardy korun je i nákup útočných pušek BREN 2, pistolí CZ P-10 nebo podvěsných granátometů CZ 805 G1.

Armáda dostane celkem 350 kusů nové zbraně, do jejích skladů jich do konce týdne doputuje 242. Vybaveny jimi budou jednotky 7. mechanizované brigády, 4. brigády rychlého nasazení, 43. výsadkového pluku a 102. průzkumného praporu.

Zbývající pušky budou dodány do konce roku, a to na základě rámcové smlouvy z dubna 2020, která počítá s nákupem až 39 000 různých typů ručních zbraní. „V současné době má ministerstvo obrany garantovánu výhodnou cenu zbraní bez ohledu na rapidně rostoucí ceny surovin a práce, a to až do roku 2025,“ uvedl náměstek pro řízení sekce vyzbrojování Lubor Koudelka.

„Zbraň je určena pro mechanizované a výsadkové jednotky k ničení bodových cílů ve vzdálenosti nad účinný dostřel útočné pušky,“ uvedla Cyprisová k puškám pro přesnou střelbu. Zbraň podle ní vznikla na základě požadavků bojových jednotek a jejich zkušeností. Ve výzbroji armády nahrazuje samonabíjecí odstřelovací pušku SVD Dragunov a SVDN-3 Tiger.

„Nejedná se o pušku pro odstřelovače, ale o velmi přesnou pěchotní zbraň, která primárně doplňuje palebný systém bojových jednotek o schopnost vyřazovat důležité nepřátelské cíle na bojišti,“ uvedl Zdeněk Mikula, ředitel odboru rozvoje pozemních sil ministerstva obrany. Její dostřel je 600 až 800 metrů, na 600 je schopna zasáhnout cíl velikosti kružnice o průměru 36 centimetrů.

Od útočné pušky BREN 2, kterou jsou čeští vojáci vybavení, se liší ráží, velikostí, hmotností, účinností, přesností i dostřelem. Shodné jsou ale ergonomií, ovládáním, čištěním nebo třeba obsluhou. Podle Cyprisové vývoj zbraně trval dva roky a kromě vývojářů a konstruktérů České zbrojovky se na něm podíleli i samotní vojáci. (ČTK)