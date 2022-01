Akutní fázi pandemie lze letos ukončit, věří šéf WHO

Akutní fázi covidové pandemie lze podle Světové zdravotnické organizace (WHO) komplexním mezinárodním úsilím letos ukončit. Řekl to dnes v Ženevě šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle něj je však třeba mimo jiné dohnat nedostatky v očkování v chudších zemích a více testovat.

Generální ředitel WHO však zároveň varoval před unáhleným optimismem. „Bylo by nebezpečné předpokládat, že omikron byla poslední varianta a že už jsme v konečné fázi,“ prohlásil podle agentury DPA.

Kvůli rychlému šíření velmi nakažlivé koronavirové varianty omikron bylo WHO minulý týden hlášeno 100 nových případů z celého světa každé tři sekundy a každých 12 sekund přibyl jeden zemřelý, uvedl dále šéf organizace. I když byl omikron poprvé identifikován ani ne před deseti týdny, WHO už eviduje více než 80 milionů případů nákazy způsobené touto variantou. To je více případů covidové infekce než za celý rok 2020. „Podmínky jsou ideální pro výskyt dalších variant,“ varoval Tedros.

Šéf WHO však také konstatoval, že byl překonán nedostatek vakcín. Logistická výzva nyní podle něj spočívá v tom dostat všechny dávky do všech zemí a také je tam upotřebit. V Africe ještě nedostalo žádné očkování proti covidu 85 procent lidí, zdůraznil šéf WHO. Jen v případě, že se v příštích měsících podaří naočkovat 70 procent obyvatel každé země, bude možné virus porazit, upozornil. „Můžeme covid-19 ukončit jako globální nouzovou situaci a můžeme to udělat v tomto roce,“ řekl Tedros. (ČTK)