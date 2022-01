Biden zvažuje vyslání vojáků, letadel a lodí do Pobaltí a východní Evropy

Americký prezident Joe Biden zvažuje vyslání tisíců vojáků do východní Evropy a Pobaltí, píše deník New York Times. Spojence z NATO by mohl podpořit také válečnými loděmi a letadly. Podle deníku by posílení vojenské přítomnosti znamenalo změnu ve strategii Bidenovy administrativy.

Americký deník New York Times to napsal s odkazem na anonymní zdroje z administrativy, přičemž posílení přítomnosti amerických vojáků je jednou z několika možností. Biden by měl podle informací deníku učinit rozhodnutí už tento týden.

Rusko shromažďuje armádu a vojenskou techniku u ukrajinské hranice, což vyvolává obavy z možné invaze. Spojené státy v neděli také nařídily odchod z Ukrajiny rodinám zaměstnanců americké ambasády v Kyjevě, a to kvůli „nadbytku opatrnosti“. (NYT)