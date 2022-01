Hory zaplnili návštěvníci, skiareály hlásí nejlepší víkend sezony. Navzdory výborným podmínkám na lyžování nebyly počty lidí tak vysoké jako před pandemií.

Nový sníh, ochlazení a v sobotu i slunečné počasí přilákaly o víkendu na hory tisíce návštěvníků, kteří vyrazili na sjezdovky, běžky, skialpy nebo na procházku se sáňkami či psy. Díky příznivým podmínkách a dostatku sněhu mohli provozovatelé otevřít další kilometry sjezdových tratí, teploty pod nulou využívají k zasněžování, přibylo i běžkařských stop. Některé areály zažily nejúspěšnější víkend této sezony. V Krkonoších a Jeseníkách platil druhý lavinový stupeň z pětibodové škály. V Jizerských horách zkolaboval při běžkování muž středního věku, oživovali ho ostatní běžkaři a poté s pomocí defibrilátoru i přivolaní členové Horské služby.

Do Špindlera Mlýna v Krkonoších o víkendu zavítalo kolem 12 000 lyžařů. Návštěvnost byla podle provozovatele slušná, ale počty lidí nebyly tak vysoké jako před pandemií. Areál v pátek otevřel lanovku a sjezdovku na Labské. Černou sjezdovku ve Svatém Petru zprovozní v polovině týdne. Podobný počet lyžařů zaznamenal Skiresort Černá hora – Pec, další přibližně dvě tisícovky návštěvníků zamířily na hřebeny běžkovat, sáňkovat nebo se projít. Díky sněžení se otevřel lyžařský přejezd SkiTour, který lyžařsky propojuje Černou horu a Pec pod Sněžkou, i černohorskou sáňkařskou cestu,

V Dolní Moravě na Orlickoústecku v resortu Sněžník je na sjezdovkách v průměru 55 centimetrů sněhu, v okolí je upravených 60 kilometrů běžkařských tratí. V resortu Buková hora leží na svazích až 110 centimetrů sněhu, v provozu je skoro celý areál.

Obdobný zájem jako o minulém víkendu byl mezi lyžaři o krkonošskou Rokytnici nad Jizerou. K dispozici na tento víkend měli přes 15 kilometrů tratí a poprvé v sezoně byla otevřená i červená závodní sjezdovka z Lysé hory.

Rekordní v sezoně byl víkend pro areál Ještěd v Liberci, který na víkend poprvé v sezoně zprovoznil takřka celou severní stranu areálu. „Víkend byl zatím nejlepší v sezoně. Sobota byla nad očekávání, dohromady s večerním lyžováním bylo kolem 2500 návštěvníků. Takže areál praskal ve švech,“ řekl ředitel areálu Jakub Hanuš. Za nedělní dopoledne areál využilo přes 1100 lyžařů.

Dobré podmínky a slušnou návštěvnost měly i tři největší skiareály v Jizerských horách – Tanvaldský Špičák, Severák v Hraběticích a Bedřichov, kde mohli lyžaři využít o víkendu skoro 13 kilometrů sjezdovek. V plném provozu je také Černá Říčka v Desné, Josefův Důl či Rejdice.

Do Jizerských hor tradičně vyrazily i tisíce běžkařů, už od rána byly v sobotu i v neděli plná parkoviště v Bedřichově, kde je hlavní nástupní místo na Jizerskou magistrálu. Díky sněžení v minulých dnech bylo možné na běžky vyrazit i do Lužických hor. V oblasti Štěpánky – Kořenov v Jizerských horách odpoledne zkolaboval běžkař středního věku. Nejdříve mu ostatní běžkaři poskytovali nepřímou masáž srdce za telefonické asistence se záchrannou službou. „My jsme na místě dál pokračovali v resuscitaci a nasadili externí automatizovaný defibrilátor,“ uvedl v tiskové zprávě zasahující člen a zároveň náčelník Horské služby ČR René Mašín. Po jednom výboji se se pacientovi srdeční činnost obnovila, zdravotníci poté muže převezli do nemocnice.

V Krušných horách jsou díky novému sněhu i chladnému počasí, které dovoluje vlekařům výrobu technického sněhu, v provozu všechny větší areály. Upravené jsou i desítky kilometrů stop pro běžkaře. Velké množství lyžařů zamířilo v sobotu a dnes do Božího Daru. V největším skiareálu v Krušných horách na Klínovci je otevřeno 18 ze 32 sjezdovek a 13 z 21 lanovek a vleků. Lyžovalo se také v Mariánských Lázních, na Plešivci či na Bublavě, provozovatelé protahovali i další běžecké stopy.

Díky sněžení a teplotám pod bodem mrazu, kdy bylo možné vyrobit další technický sníh, byla v provozu většina šumavských lyžařských areálů, průběžně se také upravovaly desítky kilometrů stop pro běžkaře. „Bylo vidět, že lidem už lyžování chybělo a na hory se těšili,“ řekl Aleš Janda z šumavské horské služby. „Návštěvnost po oba dny byla velmi pěkná – v sobotu okolo dvou tisíc lidí, dnes 1600,“ řekl mluvčí areálu Špičák Karel Samec. Pro běžkaře se na Šumavě upravovaly stopy průběžně, jezdit se dá na Železnorudsku, u Horské Kvildy nebo na Modravě, v okolí Srní či Prášil.

Ve Skiareálu Lipno lyžovalo v sobotu a dnes vždy asi 1500 návštěvníků. Na Zadově je v provozu areál Kobyla. V provozu je od soboty i sjezdovka u můstků, která byla přes týden uzavřená kvůli zasněžení. Areál v sobotu navštívilo asi 1400 lyžařů, další stovky přišly dnes.

Díky pěknému počasí i vyhovujícím sněhovým podmínkám měla lyžařská střediska na Vysočině o víkendu dobrou návštěvnost, navštívily je stovky lyžařů. Jezdí se díky technickému sněhu, kterému pomohlo sněžení v minulých dnech. Otevřená je sjezdovka v Mrákotíně a na Šacberku na Jihlavsku. Pro běžkaře jsou na Vysočině upravené stopy v lokalitě Vysoká u Jihlavy i v okolí Nového Města na Moravě.

Zaplnily se také lyžařské areály v Jeseníkách. V Karlově jsou v provozu všechny lanovky i vleky, lyžaři měli dobré podmínky také v Ostružné na Jesenicku. Zalyžovat si mohou zájemci také v Hrubé Vodě a Hlubočkách nedaleko Olomouce, na sjezdovce v Kladkách na Prostějovsku či na sjezdovkách v Branné na Šumpersku. Na přírodní sníh čekali především běžkaři, kteří nyní mohou využít upravenou trasu z Ovčárny na Švýcárnu, rolba před víkendem vyjela a nachystala stopy také na Paprsku

Také v Beskydech se během víkendu výrazně zlepšily lyžařské podmínky. Na sjezdovkách je nyní až 60 centimetrů směsi technického a přírodního sněhu. Horší situace je v případě běžeckých tras, které jsou většinou nesjízdné.

Lyžařské areály ve středních Čechách měly o víkendu nadprůměrnou návštěvnost. Velkému náporu čelily hlavně v sobotu, kdy bylo hezčí počasí. Například na Monínec dorazilo každý den kolem 1000 lidí, v sobotu byla návštěvnost o něco větší než dnes. K dispozici tam lidé měli kolem 75 centimetrů sněhu. (ČTK)