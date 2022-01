Epidemie covidu-19 v Česku nadále zesiluje, podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by měla vyvrcholit zhruba v polovině příštího týdne, kdy očekává až 80 000 potvrzených nákaz za den.

Poté budou počty nakažených klesat, epidemie se ale začne přesouvat do seniorské populace. Ministerstvo v souvislosti s šířením nakažlivější varianty omikron navrhne, aby se lidé 30 dní po pozitivním PCR testu nemuseli testovat. Návrh ve středu projedná vláda, mohl by pak platit od pondělí 31. ledna.

V sobotu přibylo v Česku 18.334 nových potvrzených případů nemoci covid-19, to je nejvyšší víkendový přírůstek od začátku epidemie. U dalších 2235 lidí testy prokázaly koronavirus opakovaně. Stejně jako v minulých dnech se v mezitýdenním srovnání počty nových případů zhruba zdvojnásobily. Navzdory rekordně vysokým přírůstkům nakažených počet pacientů s covidem v nemocnicích dál klesá.

Na nové maximum se dostala celostátní týdenní incidence, která k dnešku činí 1438 případů nákazy na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní. Nejvíc se koronavirus dál šíří v Praze a okolních okresech. Nejméně potvrzených nových nákaz za sedm dnů na 100.000 obyvatel zůstává na Vysočině a v Moravskoslezském kraji.

Válek předpokládá, že začátkem příštího týdne se počet nových nákaz denně dostane na zhruba 50 000. „Když ve středu budeme kolem 80.000, tak bych byl velmi spokojený,“ konstatoval. Poté by podle něj měla epidemie pomalu klesat. „Přestává se nám virus šířit mezi žáky. V Praze začíná pomalý pokles, začíná se nám daleko víc posunovat do střední, starší populace,“ řekl Válek. Podle Válka je nyní v Česku asi 100.000 seniorů, kteří dosud nemají posilovací dávku očkování a dalších až 400.000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni vůbec.

Ministr předpokládá, že k lepší proočkovanosti by mohla přispět nová očkovací látka od Novavaxu, která by do Česka měla dorazit na přelomu února a března. Část lidí totiž odmítá mRNA vakcíny, kterými se nyní v Česku většinou očkuje. Vakcína od Novavaxu je podle informací Státního ústavu léčiv takzvaně proteinová, tedy jiného typu než čtyři dosud schválené vakcíny.

Odborníci očekávají v blízké době opět nárůst počtu hospitalizovaných s covidem. Podle epidemiologa Romana Prymuly by to ale kapacita nemocnic měla zvládnout. S tím, jak se bude omikronová vlna rozvíjet, by podle něj mohl být problém s velkým množstvím lidí v karanténách. (ČTK)