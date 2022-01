Osm dozorců z věznice ve Valdicích je stíháno za zneužití pravomoci úřední osoby. Ve dvou případech měli fyzicky napadat odsouzené nebo takovému napadání přihlížet. První případ se odehrál v květnu 2020, druhý pak následující rok v březnu.

První případ fyzického napadení se odehrál v květnu roku 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do cely odsouzeného za účelem provedení prohlídky. Příslušníci měli od odsouzeného fyzickým nátlakem vynutit sdělení, kde v cele se nacházejí nepovolené věci, a to tak, že měl být udeřen do tváře, měla mu být silným tlakem lámána operovaná noha a měla mu být obtočena jeho ruka okolo krku a tím vyvíjen silný tlak na dýchací cesty. Poškozenému měli dozorci tímto jednáním způsobit drobná poranění, a to podlitiny a škrábance, a dále mu tímto měly být způsobeny přetrvávající záškuby těla.

Druhý případ se odehrál v březnu 2021, kdy tři dozorci opětovně za účelem prohlídky vstoupili do cely dalšího odsouzeného. V cele ho měl fyzicky napadnout dozorce z předchozího případu tak, že do něho měl kopat a šlapat na něj a nejméně desetkrát ho měl zakleknout. Dále měl být udeřen do zadní části hlavy. Dva zbylí dozorci měli celému incidentu přihlížet. Tímto jednáním měly být způsobeny odsouzenému otlaky, hematomy a odřeniny.

Trestní stíhání zahájila GIBS 15. října loňského roku. Dva příslušníci jsou stíháni ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu vydírání, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Šest dozorců je stíháno z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, za což jim hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody.

O prvním případu napadení se Generální inspekce bezpečnostních sborů dozvěděla díky oznámení jiného odsouzeného. Druhý případ pak oznámil inspekci příslušný kontrolní orgán Vězeňské služby ČR. (GIBS)