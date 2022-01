MŠMT hledá dva nové náměstky, a to pro VŠ a pro novou sekci IT

Na ministerstvu školství vznikla po prosincovém nástupu nového ministra školství Petra Gazdíka (STAN) nová sekce pro IT a veřejné zakázky. Ministerstvo pro ni v současnosti vybírá náměstka, v sekci by mělo pracovat zhruba sto lidí.

ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní zároveň hledá nástupce pro dosavadního náměstka pro vysoké školy Pavla Dolečka, který se rozhodl ve funkci k 31. lednu skončit.

Na ministerstvu školství byly do konce minulého roku čtyři sekce s odbornými náměstky vybranými konkurzní komisí. Kromě nich nyní na ministerstvu působí jako politický náměstek bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga. Druhým politickým náměstkem se má stát od začátku února bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller, kterého nominovala koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Do působnosti nové sekce IT a veřejných zakázek by podle Lednové měla spadat problematika veřejnosprávní kontroly a provozu úřadu. Sekce vznikla k 1. lednu a převedly se pod ní již dříve existující útvary, řekla. „V této sekci je celkem 98 systemizovaných míst. Na pozici náměstka či náměstkyně pro řízení sekce IT a veřejných zakázek bylo vyhlášeno výběrové řízení a nebylo zatím uzavřeno,“ uvedla.

Ministerstvo kromě toho hledá nového náměstka pro vysoké školy a vědu. „Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, odchází z pozice náměstka k 31. lednu 2022 na vlastní žádost,“ řekla mluvčí. Kdo sekci povede od února, neupřesnila.

Součástí vedení ministerstva školství je nyní vedle ministra, dvou politických náměstků a odcházejícího náměstka Dolečka ekonomická náměstkyně Pavla Katzová, náměstek pro vzdělávání a mládež Jan Mareš a náměstek pro mezinárodní vztahy Václav Velčovský. Vedení úřadu doplňuje státní tajemník Jindřich Fryč. Politické náměstky na rozdíl od odborných nevybírá konkurzní komise. Jmenuje a odvolává je sám ministr. Každý člen vlády může mít maximálně dva politické náměstky.

Nová vláda Petra Fialy (ODS) přichystala už v prosinci na ministerstvech vznik míst pro zhruba desítku nových náměstků i další úpravy organizace odborů či oddělení řady resortů. Počty míst na úřadech stanovuje podle zákona o státní službě takzvaná systemizace. Její podobu vypracovává ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem financí na základě návrhů úřadů. Dokument schvaluje vláda na následující kalendářní rok, pokud ho nestihne schválit do konce roku, zůstává dosavadní podoba. Další změny v počtu služebních míst či množství peněz na platy jsou možné jen při změně působnosti úřadu nebo při podstatné změně podmínek. (ČTK)