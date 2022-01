Francouzská Ústavní rada schválila covidové očkovací pasy, ale s podmínkou

Francouzská Ústavní rada dnes schválila většinu opatření, která zavádí nový koronavirový zákon, včetně povinného očkovacího pasu. Bez dokladu o očkování proti covidu-19 nebude od pondělí možné chodit například do restaurací, kin nebo jezdit dálkovými vlaky.

Naopak na politických setkáních vakcinační pas povinný nebude, rozhodla podle BFM TV Ústavní rada.

Rada, která je obdobou ústavního soudu, souhlasila i s tím, že personál podniků v gastronomii může spolu s očkovacím pasem kontrolovat i osobní doklady hostů, aby ověřil jejich identitu. Právě tato část zákona budila ve Francii velké kontroverze.

Na Ústavní radu se obrátilo zhruba 60 poslanců, v jejichž čele stáli zástupci krajně levicové opoziční strany Nepodrobená Francie, a také asi 60 levicových senátorů.

Členové rady vznesli požadavek, aby vláda přestala vyžadovat vakcinační pas co nejdříve, jakmile to umožní vývoj pandemie. Zákon přitom počítá s možností prodloužení opatření až do konce července. Opatření „musí být přiměřená zdravotním rizikům“, zdůraznila rada.

Očkovací pas bude podle čtvrtečního oznámení premiéra Jeana Castexe ve Francii povinný pro všechny osoby starší 16 let od pondělí 24. ledna. Nyní je ve Francii povinné prokazovat se covidovým pasem, který zahrnuje kromě očkování a prodělané nemoci i možnost negativního testu na koronavirus. Od pondělí bude test stačit jen pro vstup do zdravotnických zařízení, všude jinde bude potřeba mít dokončené očkování. Po sedmi měsících od dokončené vakcinace bude nezbytná posilující dávka, jinak bude očkování neplatné. Osoby, které prodělaly covid-19, si musí dojít pro posilující dávku očkování nejdříve tři měsíce a nejpozději sedm měsíců po nemoci, aby byl jejich očkovací pas platný. (ČTK)