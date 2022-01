Lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí by měli od poloviny února začít dostávat dopisy s informací, o kolik se jim ještě letos kvůli zdražování navýší důchod. Přidáno by měli mít od června. O jakou částku si přesně penzisté a penzistky polepší, by mělo být jasné začátkem února.