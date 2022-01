Polsko zaznamenalo rekordních 36 665 nových případů nákazy koronavirem

Polsko za poslední den zaznamenalo 36 665 nových případů nákazy koronavirem. Je to nejvíce od začátku pandemie covidu-19 v zemi, řekl náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska stanici Radio Plus. V únoru by mohlo přibývat až 140 000 infikovaných denně.

Premiér Mateusz Morawiecki ohlásil nová opatření.

Kraska dále uvedl, že za posledních 24 hodin zemřelo v Polsku dalších 248 lidí. Před týdnem hlásilo ministerstvo 16 047 nových nákaz, což činí nárůst o 128 procent. Dosavadní rekordní bilanci zaznamenalo Polsko s 38 miliony obyvateli 1. dubna 2021, kdy přibylo 35 246 nově infikovaných. (ČTK)

„Zatím však stále pozorujeme pokles obsazenosti lůžek. Dnes je to přes 13 500 obsazených lůžek pacienty s covidem-19,“ uvedl podle serveru Onet.pl Kraska s tím, že v příštích dnech se trend pravděpodobně obrátí. Nakažlivější varianta omikron se zatím v Polsku podílí na nově nakažených ze zhruba 30 procent, dodal Kraska.