Zemřel americký rockový zpěvák a herec Meat Loaf, bylo mu 74 let. Mezi jeho úspěšná alba patří například Deadringer či Bat Out of Hell. Hrál ve filmech Rocky Horror Picture Show, Klub rváčů či Králové ro(c)ku. (Deadline)

Meat Loaf Dies: ‘Bat Out Of Hell’ Singer & ‘Rocky Horror Picture Show’ Actor Was 74 https://t.co/9GOa8ktgSb — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 21, 2022