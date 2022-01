Francouzští i britští odborníci prověřují novou subvariantu omikronu

Britští i francouzští vědci prověřují novou subvariantu koronaviru omikron BA.2, informují dnes tiskové agentury. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) oznámila, že označila BA.2 jako subvariantu, kterou vyšetřuje.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran uvedl, že novinka zatím nemění situaci, ale její přesné vlastnosti, které experti dosud neznají, vyvolávají otázky.

Subvariantu BA.2, která se objevila před několika týdny, vědci identifikovali zejména v Evropě. Stejně jako předchozí varianta delta, i omikron při své replikaci vytvořil subvarianty, které mají jednu nebo dvě odlišné mutace oproti původnímu genomu.

„Varianty se objevují poměrně pravidelně,“ řekl ve čtvrtek večer Véran. „Podle toho, co zatím víme, víceméně odpovídá charakteristikám, které známe u omikronu. V této fázi se nejedná o něco, co by měnilo situaci,“ dodal ministr zdravotnictví.

Vědci zatím neanalyzovali přesné vlastnosti subvarianty BA.2. Některá data však podle agentury AFP přitahují pozornost; v Dánsku, kde přibývá stále více nakažených, už nahrazuje původní variantu omikronu. „Dánské úřady nemají pro tento jev žádné vysvětlení, ale pečlivě ho sledují,“ uvedl francouzský úřad pro veřejné zdraví (SPF).

„Máme zde mezinárodní situaci, kdy varianta omikron hodně cirkuluje. Je normální, že v průběhu času pozorujeme dílčí linie. Zajímá nás, zda má různé charakteristiky, pokud jde o nakažlivost, únik imunitě nebo závažnost,“ sdělil SPF. Podle úřadu se už subvarianta potvrdila ve Francii, ale ve velmi malém množství.

Světová zdravotnická organizace (WHO), která omikron klasifikovala jako „variantu vzbuzující obavy“, ho v této fázi nerozlišuje od subvarianty BA.2.

Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) podle agentury AP oznámila, že označila BA.2 jako variantu, kterou vyšetřuje.

„Je v povaze virů, že se vyvíjejí a mutují, takže se dá očekávat, že se budou i nadále objevovat nové varianty,“ uvedla Meera Chandová z UKHSA.“Náš průběžný genomický výzkum nám umožňuje je odhalit a posoudit, zda jsou významné,“ dodala vědkyně. (ČTK)