Ve Středozemním moři se utopilo 11 migrantů z Tuniska

Nejméně 11 migrantů se utopilo ve Středozemním moři, když se snažili dostat z Tuniska do Evropy. Dalších 21 lidí se z potopené lodi podařilo zachránit, uvedl dnes mluvčí tuniských ozbrojených sil. Pobřežní stráž vyzvedla z moře pět těl, po dalších šesti se pátrá, napsala agentura Reuters.

„Loď vyplula od tuniského pobřeží a potopila se v noci ze středy na čtvrtek, nedaleko souostroví Kerkenna,“ řekl mluvčí. Ostrovy se nachází zhruba 20 kilometrů od přístavu Sfax ve východním Tunisku.

„Podle výpovědí bylo na palubě 32 migrantů, všichni Tunisané. Zachránili jsme 21 z nich a rychle vyzvedli i první tělo,“ dodal podle agentury AFP mluvčí. Pobřežní stráž od té doby našla další utonulé, včetně dívky okolo deseti let.

V roce 2021 se na cestě do Evropy, zejména do Itálie, Španělska a Řecka, trasou přes severní Afriku a Středozemní moře utopilo nebo ztratilo přes 2500 lidí, uvádí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Z celkového počtu 115 000 migrantů, kteří loni do Evropy dorazili, jich přes 20 procent pochází z Tuniska. Země za poslední desetiletí zaznamenala jen pomalý hospodářský růst a míra nezaměstnanosti tam nedávno překročila 18procentní hranici. Mezi mladými lidmi včetně těch s ukončeným vysokoškolským vzděláním je to až 41 procent, píše AFP. (ČTK)