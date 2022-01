ČSÚ: Domácnostem v prvním roce epidemie rostl příjem, klesla míra chudoby

Domácnosti v Česku si v prvním roce epidemie příjmově polepšily, a to hlavně díky penězům od státu. Průměrná čistá částka na osobu v roce 2020 dosáhla 220 100 korun. Proti roku 2019 se zvedla přibližně o 10 300 korun.

Nejrychleji předloni rostl příjem lidem nad 65 let. Lidí v příjmové chudobě ubylo, a to zhruba o 100 000. Bylo jich kolem 900 000. Míra příjmové chudoby meziročně poklesla z 9,5 na 8,6 procenta. Zjistil to Český statistický úřad (ČSÚ), který dnes zveřejnil výsledky.

Statistici mapují životní podmínky domácností pravidelně každý rok na jaře. Loni se ptali 11 500 domácností. Ukazatele odrážejí stav předminulého roku. (ČSÚ)