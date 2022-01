Od dubna se slevy na jízdném sníží na 50 procent

Slevy na jízdném se od dubna sníží na úroveň 50 procent. Budou na ni mít nárok děti, studenti a cestující starší 65 let v regionálních či dálkových vlacích a autobusech. Dnes se na tom shodla vláda.

Ilustrační foto: České dráhy

„Hledali jsme cestu úspor ale zároveň byla sociálně citlivá a zároveň adresovala těm, kteří ji nejvíce potřebují. Nově sjednocujeme podmínky,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka na tiskové konferenci po jednání vlády.

Slevy platí od září 2018, kdy o nich rozhodla vláda Andreje Babiše. V předcovidovém roce 2019 stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun, během krize účet klesl zhruba o dvě miliardy korun.

V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Vládní koalice už před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny avizovala, že chce systém slev upravit.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který snížení vládě předložil, navrhoval tři varianty. Při jedné verzi by 50procentní slevu z jízdného měli pouze děti a studenti, senioři pak měli mít nárok na slevu 25 procent. Při této variantě by stát oproti současnému systému ušetřil při optimistickém scénáři vývoji veřejné dopravy okolo 2,3 miliardy korun za rok. Další verze pak tento poměr slev otáčela ve prospěch seniorů, kde by roční úspora činila až 3,3 miliardy korun.

Vláda nakonec podpořila 50procentní snížení slev na jízdné pro obě skupiny. Podle výpočtů ministerstva by úspora měla oproti současnému systému letos činit při optimistickém scénáři počtu přepravených cestujících až 1,8 miliardy korun, při pesimistickém vývoji pak kolem 1,1 miliardy korun. (MD ČR / České noviny)