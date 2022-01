Ukrajinský exprezident Porošenko nemusí do vazby

Kyjevský soud neuvalil vazbu na bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka, pouze mu přikázal dostavit se bez otálení k soudu kdykoliv bude vyzván. Porošenko je podezřelý z vlastizrady a spolupráce s teroristy.

Bývalá hlava Ukrajiny ale musela soudu odevzdat zahraniční pas, protože nesmí nyní opustit Ukrajinu. Zároveň byl manželům Porošenkovým obstaven majetek. Rozhodnutí soudu, který mohl bývalého prezidenta poslat do vazby, Porošenko „oslavil“ zpěvem ukrajinské hymny přímo v soudní síni.

Na ulici před budovou Perčenského soudu v Kyjevě od dopoledních hodin demonstroval dav lidí podporu exprezidentovi země. Došlo i k potyčkám s policií.

Porošenko je vyšetřován v tzv. uhelné kauze. Prokuratura ho obvinila z toho, že spolu s dalšími ukrajinskými oligarchy (další aktér kauzy Medvedčuk je např. v domácím vězení) zamezil v roce 2014 dovozu černého uhlí z Jihoafrické republiky. Bez něj ale nejsou schopné ukrajinské elektrárny zajistit dostatek elektřiny. Porošenko měl jihoafrického dodavatele vytěsnit z trhu proto, aby mohl uzavřít kontrakt s proruskými separatisty, kteří ovládají část ukrajinského Donbasu. Od nich pak také antracit nakoupil.

Zboží bylo placeno v hotovosti, peníze převáženy na Kyjevem nekontrolovaná území a předávány vedení šachet.

Porošenko s nyní brání tím, že jihoafrické uhlí bylo nekvalitní a bez antracitu z Donbasu by Ukrajina nepřežila zimu 2014–15. Popírá, že by se peníze zaplacené Kyjevem za surovinu dostaly do rukou proruských rebelů.

Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až 15 let odnětí svobody. (BBC)