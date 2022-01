Vláda schválila, aby školy mohly vyhlásit kvůli covidu volno, či výuku on-line.

Ředitelé škol asi budou moct v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno, nebo distanční výuku v délce až deseti dnů. Návrh zákona, který předložil ministr školství Petr Gazdík (STAN), dnes schválila vláda.

Ilustrační foto. Foto: David Taneček, ČTK

Gazdík o tom informoval na Twitteru. Zákon by měla Sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze, aby mohl platit co nejdříve. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle něj měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.

„Deset dní mimořádného pandemického ředitelského volna dostalo od vlády zelenou. Ředitelé škol je budou moci využít i na distanční výuku. Obojí generuje rodičům nárok na ošetřovné. Návrh teď zamíří do Parlamentu, kde bude projednán ve zrychleném řízení,“ napsal Gazdík na Twitteru.

Ještě před jednáním vlády novinářům řekl, že navrhovaný zákon by neměl platit jen pro současnou situaci, kdy přibývá nakažených koronavirovou variantou omikron. „Je to obecný zákon, který může být v budoucnu uplatněn kdykoli, když bude vyhlášena pandemická pohotovost a ředitelé usoudí, že situace nastala,“ uvedl. (ČTK)