Tripartita se mimořádně sejde začátkem února k novému návrhu rozpočtu

Tripartita se v únoru mimořádně sejde kvůli novému návrhu státního rozpočtu. S odbory a zaměstnavateli budou pravidelně jednat také ekonomičtí ministři. Jejich pravidelné porady se obnoví. Po jednání tripartity to na tiskové konferenci řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Tripartita zasedla poprvé po nástupu nového kabinetu.

Původní verzi státního rozpočtu, kterou připravila ještě bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), Fialův kabinet přepracovává. Plánovaný schodek 376 miliard korun chce dostat pod 300 miliard. Stát hospodaří nyní v rozpočtovém provizoriu. Tripartita měla novou podobu státní pokladny původně projednávat už dnes. Nakonec tento bod odsunula, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se účastnil jednání ministrů EU. Mimořádné jednání tripartity k novému rozpočtu by se mělo uskutečnit ve středu 2. února, upřesnil předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Tripartita dnes debatovala o Zelené dohodě a klimatickém balíčku Fit for 55. O energetice, klimatických změnách a dalších tématech by měli společně jednat i ekonomičtí ministři. „Shodli jsme se na tom, že obnovíme tradici porad ekonomických ministrů za účasti zaměstnavatelů a odborů… Tady došlo ke vzácné a nekoordinované shodě, my jsme se domluvili na obnově, sociální partneři požádali o účast,“ uvedl premiér. Podle něj by se jednání měla konat pravidelně.

S průběhem a podobou prvního jednání tripartity po nástupu nové vlády byli odboráři i zaměstnavatelé spokojeni. Podle Středuly členové kabinetu ukázali, že umějí naslouchat, nechtějí informace zatajovat a o názory odborů a zaměstnavatelů stojí.

Další řádné tripartitní zasedání se má konat v březnu. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by na něm měli jednat o výstavbě silnic či čerpání evropských peněz. Debatovat by mohli i o zaměstnávání cizinců. (ČTK)