Německá ministryně zahraničí Baerbocková na tiskové konferenci v Moskvě po jednání s ruským ministrem zahraničí Lavrovem o evropské bezpečnosti řekla, že „nic nemůže vykoupit ta strádání, která Německo způsobila národům SSSR“. (Telegram)

First meeting between Baerbock and Lavrov in Moscow pic.twitter.com/Q6bfCHcg5W

— Liveuamap (@Liveuamap) January 18, 2022