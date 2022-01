Nuselský most v Praze zablokovala po osmé hodině ráno skupina pěti aktivistů kvůli jednání mezi Českem a Polskem o dole Turów. Ve Varšavě má dnes jednat ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) s polskou kolegyní Annou Moskwovou.

Aktivisté zablokovali automobilovou dopravu ve směru do centra. Měli transparent s nápisem „NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ! – UHLÍ JE SEBEVRAŽDA!“ (Nenechte se zmást – uhlí je sebevražda, pozn. red.).

„Vláda zrazuje vlastní občany a můžeme to jasně vidět právě na příkladu Turówa. Místní obyvatelé jsou proti dohodě v podobě, v jaké byla představena na podzim. My jsme proti ní také a s námi každý rozumný člověk, kterému je jasné, že ztráta pitné vody v regionu není jediný problém. Hlavním problémem jsou emise CO2, a ty hodlá polská vláda bezostyšně vypouštět do ovzduší až do roku 2044,“ napsala v tiskové zprávě hnutí Extinction Rebellion Veronika Holcnerová.

Policie aktivisty s použitím donucovacích prostředků odvedla čtyři minuty od ohlášení. Podle aktivistů přijela až po deseti minutách.

Hnutí upozornilo, že blokáda byla pouze první ze série dalších radikálnějších protestních akcí, které plánuje na letošní jaro.