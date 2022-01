Poslanci příští týden zřejmě vymění členy orgánů VZP

Poslanci na schůzi příští týden zřejmě vymění členy správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Podle usnesení volební komise by ve správní radě mělo pokračovat 12 ze 20 členů a v dozorčí tři z deseti členů, které volí Sněmovna.

Své zástupce v těchto orgánech ztratí Piráti. Skončí také lidé, kteří zastupovali ČSSD a KSČM, protože tyto strany se na podzim nedostaly do dolní komory. Další členy rad jmenuje vláda, mezi nimi by měl být i někdejší ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) pro Respekt by se Kalousek mohl stát místopředsedou správní rady.

VZP je s 5,9 milionu pojištěnců největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Dolní komora musí členy správní a dozorčí rady volit v souladu se zákonem do 90 dnů od svého ustavení. Volba se může podle navrženého programu uskutečnit od 25. ledna. Správní rada má 30 členů, z toho 20 jich volí Sněmovna, deset vláda. Dozorčí rada má 13 členů, poslanci volí deset z nich, tři jmenuje kabinet.

Z 20 členů volených Sněmovnou by ve správní radě mělo usednout shodně deset zástupců koalice a opozice. ODS by měla mít čtyři členy, STAN tři, lidovci dva a TOP 09 jednoho. Piráti, kteří měli dosud dva zástupce, nyní nebudou mít žádného. Z koaličních řad v radě zůstanou poslanci Bohuslav Svoboda (ODS), Marek Ženíšek (TOP 09) a Tom Philipp (KDU-ČSL) a také senátor STAN Karel Zitterbart. Doplní je mimo jiné poslankyně a primářka popáleninové kliniky ostravské fakultní nemocnice Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), která je manželkou bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Hnutí ANO by mělo obsadit osm postů, přičemž by měla pokračovat nynější předsedkyně rady Věra Adámková i poslanci Milan Brázdil, Kamal Farhan, Miroslav Janulík, David Kasal a Jana Pastuchová. Zůstat by měli i zástupci SPD Jaroslav Dvořák a Jaroslav Novák. Skončí Jiří Běhounek (za ČSSD) a Soňa Marková (KSČM), jejichž strany v podzimních sněmovních volbách neuspěly.

Na návrh vlády by měl ve správní radě kromě Kalouska zasednout podle informací Zdravotnického deníku senátor ODS Roman Kraus a náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar. Pokračovat by měla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová i další zástupkyně ministerstva Lenka Poliaková.

Do dozorčí rady sněmovní strany podle usnesení volební komise nominovaly čtyři členy hnutí ANO, po dvou zástupcích ODS a STAN a jednom zástupci lidovců a SPD. V radě by měli i nadále působit poslanci Petr Bendl (ODS), Jiří Mašek a Julius Špičák (oba ANO). Doplnit by je měla mimo jiné senátorka za STAN Alena Dernerová, poslanci Petr Fifka (ODS), Jan Kuchař (STAN), Jan Síla (SPD), Robert Teleky (KDU-ČSL) a Lubomír Wenzl (ANO). Piráti opět nebudou mít žádného zástupce, skončí také členové, kteří dosud zastupovali komunisty a sociální demokraty. (ČTK)