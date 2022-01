Dvě tornáda zpustošila na Floridě téměř 200 domů a přerušila elektřinu v dalších 7000. Některé domy zcela srovnala se zemí, jiné poničila natolik, že jsou neobyvatelné a lidé se museli evakuovat. Zatím nejsou známy oběti na životech. (CNN)

Blue power flashes were seen as an EF-2 tornado with winds up to 118 mph hit parts of the Fort Myers area in Florida.

More than 100 mobile homes in the twister's path were damaged. https://t.co/U3fkoQbJHa pic.twitter.com/LV54IoZ3nb

— ABC News (@ABC) January 16, 2022