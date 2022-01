Svržený prezident Mali Ibrahim Boubacar Keita dnes ráno zemřel, bylo mu 76 let. S odvoláním na jeho rodinu o tom informují tiskové agentury.

Ibrahim Boubacar Keita came to power in 2013 following a French-led military intervention against al-Qaeda-linked militants and was ousted in a 2020 military coup https://t.co/FfCp1wwycp

— Bloomberg (@business) January 16, 2022