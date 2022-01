Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil rozhodnutí poslance STAN Jana Farského absolvovat studijní stáž v USA za špatné. Důrazně by mu to nedoporučil, pokud by byl Farský lidoveckým poslancem. (CNN Prima News, ČTK)

„Kdyby to byl kdokoli z poslanců KDU-ČSL, tak bych mu to důrazně nedoporučil,“ uvedl Jurečka na adresu Farského. Podle Jurečky není v pořádku, že Farský už loni v kampani před sněmovními volbami nepřiznal, že bude mít stipendium na půlroční studium v USA.

Farský tento týden oznámil, že uspěl u Fulbrightovy komise s projektem, který se zabývá možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Kvůli půlroční stáži na univerzitě v Oregonu se vzdal postu šéfa sněmovního klubu STAN, poslanecký mandát si však ponechá. Přislíbil, že se i ze stáže vrátí na případná klíčová sněmovní hlasování.

Dlouhou absenci Farského ve Sněmovně kritizují opoziční strany. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že vůči svým voličům cítí velký závazek a neumí si představit, že by na půl roku odešla a přestala pracovat. Krok ve čtvrtek kritizovali i Piráti z Libereckého kraje, jejichž společnou kandidátku se STAN Farský loni ve sněmovní kampani vedl. Pokud má Farský jiné priority, měl by podle nich uvolnit své místo v komoře. Farský dříve argumentoval tím, že jeho náhradníci do sněmovních lavic jsou také zástupci STAN, takže Piráty nijak nepoškodí, když si mandát ponechá.

Šéf STAN Vít Rakušan v pátek Radiožurnálu řekl, že nepovažoval za šťastnou kandidaturu Farského v době, kdy stipendium řešil. „Říkal jsem to od začátku jak poslanci Farskému, tak na stranické půdě. Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není,“ uvedl.