Němečtí polárníci při průzkumu Weddellova moře u Antarktidy objevili obří kolonii ryb ledovek, schopných přežívat v tomto extrémních prostředí. Kolonie zaujímá plochu větší než Brno a sestává z víc než 60 milionů aktivních hnízd. (ČT24)

Researchers have discovered an icefish colony of “globally unprecedented” size in the Antarctic sea. https://t.co/5Qc5D7wYkB

— The Washington Post (@washingtonpost) January 16, 2022