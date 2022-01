Výbuch podmořské sopky u souostroví Tonga přerušil internetové i telefonické spojení v oblasti, a nelze proto vyhodnotit škody, řekla novozélandská premiérka Jacinda Ardern. Obavy má také OSN, která je připravena poskytnout zemi pomoc.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022