O úřednících se často mluví jako o přeplacených zaměstnancích, kterých je moc. Výzkumníci z think tanku IDEA se proto podívali, co reálně ukazují data. sítě: Je státních úředníků moc a berou příliš velké platy? Nová studie think tanku IDEA vás může přesvědčit o opaku.