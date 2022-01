Aktivisté budou demonstrovat za ukončení těžby uhlí v polském dolu Turów

Aktivisté z Česka, Německa i Polska budou demonstrovat za ukončení těžby uhlí v polském dole Turów v blízkosti hranice s Českem.

V sobotu se chtějí sejít přímo u brány dolu, odkud později vyrazí na pochod do nedaleké Bogatyně. Vzhledem ke koronavirovým omezením v Polsku nepočítají organizátoři s masovou demonstrací, protestu by se mělo zúčastnit jen do 30 aktivistů. Nelze ale vyloučit protidemonstraci polských horníků, kteří by uzavřením dolu přišli o práci.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, je v oblasti dominantním zaměstnavatelem, těžit tam chce až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů.

Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. To však Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území. Loni v září tak Varšavě Soudní dvůr EU uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně. (ČTK)