V Česku přibývá lidí nad 65 let, kteří i nadále pracují. Za poslední desetiletí se jejich počet téměř zdvojnásobil. Předloni chodilo do práce celkem 148 300 žen a mužů po pětašedesátce, tedy o 72 700 víc než v roce 2010. Vyplývá to z analýzy Senioři v ČR v datech, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad.