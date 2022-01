Nizozemský král nebude jezdit kočárem spojovaným s koloniální minulostí země

Nizozemský panovník vyloučil, že by alespoň prozatím využíval zlatý kočár královské rodiny. Na jedné straně kočáru je totiž je malba, která podle kritiků oslavuje koloniální minulost země, včetně její role ve světovém obchodu s otroky.

Oznámení je podle agentury AP odrazem bouřlivé debaty o fiakru ve chvíli, kdy se Nizozemsko vyrovnává s temnými stránkami své historie jako koloniální velmoci 17. století.

„Zlatý kočár bude moci opět jezdit, až bude Nizozemsko připravené, a to teď není,“ uvedl ve videoposelství král Willem-Alexander.

Jednu stranu vozu zdobí malba nazvaná Pocta z kolonií, která zobrazuje černochy a Asiaty. Z nich jeden klečí a nabízí zboží mladé, sedící bělošce, která symbolizuje Nizozemsko.

Vůz je v současné době po dlouhém restaurování vystaven v amsterodamském muzeu. V minulosti se využíval k přepravě nizozemských panovníků ulicemi Haagu na zářijové zahájení zasedání parlamentu.

„Nemá smysl optikou naší doby odsuzovat a vylučovat to, co se stalo,“ prohlásil král. „Pouhý zákaz historických předmětů a symbolů také rozhodně není řešením. Místo toho je zapotřebí společné úsilí, které půjde do hloubky a bude dlouhodobé. Úsilí, které nás spojí, místo aby nás rozdělovalo,“ dodal monarcha.

Aktivista proti rasismu a spoluzakladatel kulturního centra zaměřeného na černošskou historii a perspektivu The Black Archives v Amsterodamu Mitchell Esajas označil královo prohlášení za „dobré znamení“, ale zároveň i za minimum, které mohl panovník říci.

„Říká, že na minulost by se nemělo pohlížet z perspektivy a hodnot současnosti… a já si myslím, že to je omyl. Protože i v historickém kontextu lze otroctví vnímat jako zločin proti lidskosti a násilný systém,“ řekl. „Myslím, že tento argument se často používá jako záminka k tomu, aby se tak trochu vyleštila násilná historie,“ dodal Esajas.

Nizozemsko se spolu s mnoha dalšími zeměmi vrací ke své koloniální historii, k čemuž přispěly protesty hnutí Black Lives Matter (Na životech černochů záleží). To rozpoutal případ černošského recidivisty George Floyda, který v květnu 2020 zemřel v americkém městě Minneapolis po zákroku bělošského policisty.

Muzeum Rijksmuseum v loňském roce uspořádalo velkou výstavu, která přiblížila roli země v obchodu s otroky, včetně nizozemských obchodníků, kteří na něm vydělávali obrovské jmění. Starostka Amsterodamu Femke Halsemaová se omluvila za rozsáhlé zapojení bývalých guvernérů nizozemského hlavního města do obchodu s otroky. Prohlásila také, že chce „vyrýt velkou nespravedlnost koloniálního otroctví do identity Amsterodamu“. (ČTK)