Mladší dcera exprezidenta Kazachstánu je v cizině, o Nazarbajevovi se neví

Mladší dcera bývalého dlouholetého kazachstánského prezidenta Nursultana Nazarbajeva zrušila všechny své účty v sociálních sítích, anebo k nim úplně uzavřela přístup. Stalo se tak poté, co z nich novináři rozpoznali, že Alija Nazarbajevová opustila vlast a nalézá se ve Spojených arabských emirátech.

Upozornil na to na svém webu ruský list Kommersant. Současně poukázal na spekulace ohledně místa pobytu samého Nursultana Nazarbajeva. Alija sice svého otce na sociálních sítích také vzpomněla, ale neuvedla žádné podrobnosti, kde se nachází a v jakém je stavu, dodal deník.

Nazarbajev sice již v roce 2019 formálně odstoupil z nejvyšší funkce, ale moci se tím fakticky nevzdal, a to až do nedávných nepokojů. Během nich Nazarbajevův nástupce Kasym-Žomart Tokajev podle médií ukončil faktické dvojvládí a Nazarbajeva vystřídal v čele bezpečnostní rady.

Exprezident se na veřejnosti naposledy objevil loni 28. prosince. Ačkoliv jeho mluvčí a diplomaté ujišťují, že Nazarbajev neopustil hlavní město Nur-Sultan, které je po něm pojmenované, mnozí Kazaši těmto informacím nevěří. To platí i o členech Nazarbajevovy rodiny. Exprezidentův bratr Bolat Nazarbajev podle kyrgyzského serveru 24.kg přicestoval do Biškeku, odkud odletěl do Dubaje.

„Nemohu pochopit, proč nejsou žádné zprávy o Nursultanu Nazarbajevovi,“ řekl Kommersantu někdejší poradce prvého prezidenta nezávislého Kazachstánu Jermuchamet Jertysbajev. „Kolují úžasné fámy, které nijak nepřispívají ke stabilizaci. Hodně lidí v zemi si váží vůdce národa Nazarbajeva, i když třeba jen za to, že v březnu 2019 označil Tokajeva za svého nástupce,“ dodal.

„Legitimnost prvého prezidenta klesla a Nazarbajev v současnosti nepředstavuje prvořadý úkol pro stát,“ usoudil naopak politolog Eduard Poletajev. Nepředpokládá však, že by režim spustil nějakou zásadní kritiku prvého preidenta. „Je to historická postava a tvůrce nezávislého Kazachstánu. Nejspíše to dopadne jako v Číně s Mao Ce-tungem: přiznají některé přehmaty, ale i tak jde o velkou historickou osobnost. S urovnáním krize místo Nazarbajevova pobytu nesouvisí. Klíčová rozhodnutí přijal Tokajev a elity se nyní konsolidují okolo něj,“ dodal. (ČTK)