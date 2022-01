Marco Cavaleri, který v Evropské agentuře pro léčivé přípravky vede tým zajišťující schvalování vakcín, v úterý prohlásil, že posilovací dávky očkování proti covidu-19 by měly být podávány s odstupem jednoho roku. Kratší rozmezí by podle něj nemuselo být prospěšné.

Cavaleri se vyjadřoval zejména k čtvrté dávce očkování proti covidu-19, kterou zatím začal používat pouze Izrael a Chile.

Pravidelné přeočkování například po čtyřech měsících by Cavaleriho mohlo oslabit imunitní systém lidí. To by z hlediska dlouhodobé strategie proti šíření covidu-19 nebylo vhodné. (Barrons/Reuters)